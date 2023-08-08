A Milli Erkek Basketbol Takımı Polonya'yı Mağlup Etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.

İstanbul'da 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı 87-84 mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.