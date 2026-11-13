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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri 250 liradan satışa çıktı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 29 Kasım Pazar günü İzlanda ile oynayacağı Avrupa Elemeleri maçının biletleri satışa çıktı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 2. tur J Grubu dördüncü maçının biletleri Biletix ve Bubilet'ten 250 lira ile 1000 lira arasında alınabilecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 29 Kasım Pazar günü sahasında İzlanda ile yapacağı 2. tur J Grubu'ndaki dördüncü maçın biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Biletix ve Bubilet üzerinden alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 1000 lira

2. Kategori: 750 lira

3. Kategori: 500 lira

4. Kategori: 250 lira

Kaynak: AA
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