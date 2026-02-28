Haberler

Basketbol Sırbistan-Türkiye maçının ardından

Güncelleme:
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup eden A Milli Takım, teknik direktör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman galibiyeti değerlendirdi. Ataman, Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez galip geldiklerini vurguladı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ataman ve kaptan Cedi Osman, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık." dedi.

Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir." diye konuştu.

Cedi Osman: "Çok iyi bir iş çıkardık"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, çok önemli ve anlamlı bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Cedi Osman, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan'ın agresifliği karşısında biraz zorlandık ancak bunun üstesinden geldik. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
