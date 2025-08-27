A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'yı 93-73 Yenerek Başladı

SALON: Arena Riga

HAKEMLER: Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava

LETONYA: Lomazs 16, Zagars 11, Porzingis 10, Smits 10, Grazulis 7, Bertans 6, Bertans 6, Kurucs 3, Zoriks 4, Steinbergs, Mejeris

TÜRKİYE: Cedi Osman 20, Kenan Sipahi 19, Alperen Şengün 16, Shane Larkin 15, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ercan Osmani 4, Ömer Faruk Yurtseven 2, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

DEVRE: 39-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-72

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayı üreten Cedi Osman oldu. Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri yerinden takip etti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.