A Milli Erkek Basketbol Takımı İsviçre'yi 85-60 Mağlup Etti

(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı. Site Sportif Saint-Leonard'da yapılan maç saat 19.00'da başladı.

Birinci periyodu 23-17, ikinci periyodu 41-25 ve üçüncü periyodu 65-42 galip kapatan Türkiye, dördüncü ve son periyotta İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek ikide iki yaptı.