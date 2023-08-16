A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç ile Yarı Finalde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda D Grubu maçları tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda Hırvatistan, Hollanda'yı 89-81 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Günün son karşılaşmasında ise İsveç, büyük çekişmeye sahne olan maçta Belçika'yı 79-78 yenerek grubu 2'nci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. C Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Hırvatistan ile Ukrayna mücadele edecek. Yarı final maçlarının takvimi şu şekilde;

18 Ağustos Cuma

17.00 Hırvatistan - Ukrayna

20.00 Türkiye - İsveç