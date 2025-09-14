Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Finalde Galata Kulesi'nde Yansıtıldı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'nin Almanya ile karşılaştığı maç, İstanbul'daki Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Vatandaşlar, bu tarihi anı kutlamak için kule önünde bir araya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşma Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşırken, bu müsabakanın heyecanı İstanbul'da da yaşandı. Bu önemli müsabaka, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Maçı izlemek isteyen vatandaşlar, Galata Kulesi'nin önüne toplandı. - İSTANBUL

