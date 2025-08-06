A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. 27 Ağustos'ta başlayacak şampiyona öncesinde ilk hazırlık maçına yarın çıkacaklar.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalıştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Milliler, şampiyona öncesinde ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Seyircisiz oynanacak Litvanya müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

A Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Çekya, üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz, dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi Estonya ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki son maç ise 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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