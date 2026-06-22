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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. İlk antrenman Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ve 6 Temmuz Pazartesi günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı takip etti.

Yarın Antalya'ya gidecek A Milli Takım, çalışmalarına burada devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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