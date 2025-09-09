A Milli Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Türkiye, 24 yıl aradan sonra yarı finale çıkmış oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren milliler, soyunma odasına 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15'e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket'te 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı. Türkiye, son olarak ev sahipliği yaptığı 2001'de finale yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.

Milli takım, yarı finalde bu akşam oynanacak Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, Son 16 turunda İsveç'i 85-79 yendi. Polonya karşısında aldığı galibiyetle turnuvada 7'de 7 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
