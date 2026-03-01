Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1061. maçına çıkacak

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek. Tarihindeki 1061. müsabakaya çıkacak olan takım, 90 yıllık süreçte 1060 karşılaşma yaparak 550 galibiyet elde etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1061. müsabakasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1060 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 550'sini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı skorlu galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Ergin Ataman yönetiminde 98. maç

A Milli Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 98. müsabakasına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde oynadığı 97 karşılaşmada 53 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
