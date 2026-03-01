Haberler

A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler grupta lider konumda bulunuyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile karşılaşacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, grupta 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğunda yer alıyor. Sırbistan ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlılar grupta Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi 85-60 ve Sırbistan'ı da 82-78'lik skorla mağlup etti. Sırbistan ise İsviçre'yi 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yendi.

A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan karşısında parkeden galibiyetle ayrılması durumunda ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.

Başantrenör Ergin Ataman'ın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (A. Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe), Can Korkmaz (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)." - İSTANBUL






