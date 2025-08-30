A Milli Basketbol Takımı, Portekiz'i Farklı Geçti

A Milli Basketbol Takımı, Portekiz'i Farklı Geçti
EUROBASKET 2025 A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Portekiz'i 95-54 yenerek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

EUROBASKET 2025'in A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Portekiz'i 95-54 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan müsabakada milliler ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan ay-yıldızlılar devreye 51-27 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 73-37 önde kapatan takım, karşılaşmayı 41 sayı farkla 95-54 kazandı.

Millilerde Alperen Şengün 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Alperen'i 14'er sayıyla Ömer Yurtseven ve Furkan Korkmaz takip etti. Portekiz'de ise Neemias Queta 15 sayı kaydetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
