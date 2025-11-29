Haberler

A Milli Basketbol Takımı İsviçre'ye Gitti

Güncelleme:
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, Fribourg kentine gitti. Cenevre Başkonsolosu tarafından karşılanan millilerin kadrosunda bazı oyuncular yer almadı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.

Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar, 30 Kasım Pazar günü Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
