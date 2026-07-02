A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i yenerek 5'te 5 yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yenerek grupta 5'te 5 yaptı.
SALON: Zenica
HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)
BOSNA HERSEK: Garza 27, Gegic 19, Atic 9, Kamenjas 8, Lazic 4, Talic 3, Alibegovic 3, Simanic 2, Vrabac, Pjanic
TÜRKİYE: Şehmus Hazer 16, Cedi Osman 15, Alperen Şengün 14, Tarık Biberovic 10, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 7, Adem Bona 6, Ömer Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2, Yiğitcan Saybir
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
DEVRE: 39-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 5'inci maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.
Zenica'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk periyodu 18-17 geride tamamlarken devre arasına da 39-34'lük skorla geride girdi. Üçüncü periyodu 59-57 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 82-75 galip ayrıldı. Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.