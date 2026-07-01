A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 21.00'de Bosna Hersek ile Husejin Smajlovic Arena'da karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak ikinci turu garantileyen Ay-yıldızlılar, 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Bosna Hersek ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, grubun son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Şehmus Hazer, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı