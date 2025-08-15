A Milli Basketbol Takımı Almanya'ya Yenildi
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 mağlup oldu. İlk yarıyı önde kapatan milliler, ikinci yarıda gelen geri dönüşle karşılaştı ve maçın sonunda galibiyeti kaybetti. Alperen Şengün 25, Cedi Osman ise 15 sayı ile öne çıktı.
Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.
Millilerde Alperen Şengün'ün 25, Cedi Osman'ın da 15 sayısı galibiyete yetmedi. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.
Milliler, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor