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Milliler, Bosna Hersek'te ilk antrenmanını yaptı

Milliler, Bosna Hersek'te ilk antrenmanını yaptı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek ile oynayacağı maç öncesinde Husejin Smajlovic Arena'da ilk antrenmanını yaptı. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki idman yaklaşık 2 saat sürdü.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı salonda yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında yarın 21.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Husejin Smajlovic Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki idman yaklaşık 2 saat sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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