A Kadın Milli Takımın Başantrenörü Andrea Mazzon ile Anlaşma Sağlandı

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Tecrübeli teknik adam Andrea Mazzon, Avrupa tecrübelerinin yanı sıra NBA ve G League'de görev yaptı.

23 Şubat 1966'da doğan İtalyan başantrenör Andrea Mazzon, 1985'te Venedik'te genç takımlar seviyesinde antrenörlüğe başladı. 1990'da Glaxo Verona'da yardımcı antrenörlük görevine getirildikten sonra 1996-97 sezonunda başantrenörlük koltuğuna oturarak takımını hem İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna hem de Saporta Kupası finaline taşıdı. Aynı yıl İtalya'da Yılın Antrenörü seçildi. 1998 yılında Scaligera Verona ile FIBA Koraç Kupası şampiyonluğu yaşayarak Avrupa basketbolunda adını duyurdu.

Andrea Mazzon kariyeri boyunca, 1998-2000 yılları arasında Panionios Athens ile EuroCup yarı finaline ulaştı; 2002-2005 arasında Napoli ile ULEB Cup'ta mücadele etti ve İtalya Ligi'nde Yılın Koçu ödülünü kazandı. 2005-2007 döneminde Aris Thessaloniki ile ULEB Cup finali ve EuroLeague Son 16 Turu aşamalarına çıktı. 2009-2013 arasında Reyer Venezia ile İtalya Ligi'nde Final 8'e kalıp iki kez All-Star'a başantrenör seçildi.

Kariyerinin sonraki yıllarında Mazzon, 2014-2016 arasında Philadelphia 76ers ve Delaware 87ers ekiplerinde görev alarak NBA ve G League organizasyonlarında saha içi ve draft hazırlık süreçlerinde yer aldı. Ardından Guangzhou Long Lions (Çin) ve Avtodor Saratov (Rusya) takımlarını çalıştırdı.

Andrea Mazzon, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında Supercoppa Italiana zaferi yaşadığı Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor.