A. Efes, ZİÇEV Öğrencilerini Antrenmanda Ağırladı

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'ta A. Efes, Corendon Turizm Grubu iş birliğiyle ZİÇEV öğrencilerine özel bir antrenman düzenledi. Özel sporcular, A. Efes oyuncuları ile keyifli anlar yaşadı ve basketbol oynadı.

Antalya'da bu yıl 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gloria Cup'ta mücadele eden A. Efes, Corendon Turizm Grubu iş birliğiyle ZİÇEV öğrencilerini antrenmanda ağırladı.

Avrupa basketbolunun hazırlık dönemindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Gloria Cup, bu yıl da 6 - 15 Eylül tarihleri arasında Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Avrupa'dan birçok güçlü takımı bir araya getiren turnuva, basketbolseverlere yeni sezon öncesinde önemli karşılaşmalar izleme fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda Gloria Cup için Antalya'da bulunan A. Efes Spor Kulübü, EuroLeague'in sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde hayata geçirdiği projenin sponsoru Corendon Turizm Grubu ve ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) öğrencileri 11 Eylül tarihinde mavi beyazlıların antrenmanını ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

ZİÇEV'in özel sporcuları, A. Efes sporcuları ve teknik ekibiyle bir araya gelerek sahada basketbol oynadı, şut çalışmaları yaptı ve keyifli anlar yaşadı. Takım kaptanı Rodrigue Beaubois, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve basketbolun paylaşım, dayanışma ve özgüven kazandıran yönlerini vurguladı. - İSTANBUL

