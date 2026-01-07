Haberler

Euroleague: A. Efes: 79 Paris Basketbol: 84

Güncelleme:
Euroleague'in 20. haftasında A. Efes, sahasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine 84-79'luk skorla mağlup oldu. Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.

Euroleague'in 20. haftasında A. Efes, sahasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine 84-79 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez, Luka Kardum, Arnau Padros

A. Efes: Saben Lee 17, Ercan Osmani 15, Nick Weiler-Babb 6, Brice Dessert 8, Isaia Cordinier, Jordan Loyd 12, Rolands Smits 8, Rodrigue Beaubois 2, PJ Dozier 9, Kai Jones 2, Cole Swider

Başantrenör: Pablo Laso

Paris Basketbol: Jared Rhoden 15, Nadir Hifi 27, Amath M'Baye 10, Jeremy Morgan, Mouhamed Faye 2, Leopold Cavaliere 5, Justin Robinson 11, Allan Dokossi, Sebastian Herrera 10, Yakuba Ouattara 2, Enzo Shahrvin 2, Joel Ayayi

Başantrenör: Francesco Tabellini

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-65 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
