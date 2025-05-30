A. Efes, Mersin Spor'u Mağlup Ederek Seride Avantaj Sağladı
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında A. Efes, evinde Mersin Spor'u 92-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında A. Efes, sahasında karşılaştığı Mersin Spor'u 92-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
A. Efes : Bryant 9, Thompson 7, Oturu 36, Rıdvan Öncel 3, Willis 8, Larkin 3, Poirier 4, PJ Dozier 12, Ercan Osmani 10, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Burak Can Yıldızlı
Mersin Spor: Cruz 3, Cobbs 11, Manek 12, Kartal Özmızrak 4, Magnay 6, Efianayi 15, Pineiro 6, Canberk Kuş 3, Olaseni 6, Deniz Kılıçlı 2 Tevfik Akdamar 3
1. Periyot: 28-20 (A. Efes lehine)
Devre: 51-33 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 76-54 (A. Efes lehine) - İSTANBUL