A. Efes, Bayern Münih'i Zor Da Olsa Geçti
Euroleague 11. haftasında A. Efes, Antalya'da oynanan maçta Bayern Münih'i 74-72 mağlup etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.
Salon: Antalya
Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)
A. Efes : Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Swider, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Igor Kokoskov
Bayern Münih: da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8, Xavier
Başantrenör: Gordon Herbert
1. Periyot: 19-14 (A. Efes lehine)
Devre: 42-34 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 60-47 (A. Efes lehine)
5 faul: 37.55 Smits (A. Efes) - İSTANBUL
