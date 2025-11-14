Haberler

A. Efes, Bayern Münih'i Zor Da Olsa Geçti

Güncelleme:
Euroleague 11. haftasında A. Efes, Antalya'da oynanan maçta Bayern Münih'i 74-72 mağlup etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

Euroleague'in 11. haftasında A. Efes, Antalya'da karşılaştığı Bayern Münih'i 74-72 mağlup etti.

Salon: Antalya

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

A. Efes : Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Swider, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Igor Kokoskov

Bayern Münih: da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8, Xavier

Başantrenör: Gordon Herbert

1. Periyot: 19-14 (A. Efes lehine)

Devre: 42-34 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 60-47 (A. Efes lehine)

5 faul: 37.55 Smits (A. Efes) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
