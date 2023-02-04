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A. Denizlispor 3 puan sevincini uzun aradan sonra tekrar yaşadı

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A. Denizlispor 3 puan sevincini uzun aradan sonra tekrar yaşadı

Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Altaş Denizlispor, Bey Çimento Bandırmaspor'un konuğu oldu.

Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Altaş Denizlispor, Bey Çimento Bandırmaspor'un konuğu oldu. A. Denizlispor, deplasmanda rakibini 4-1 yendi.

Soğuk bir havada gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi. İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha hareketli bir oyun sergilendi. 64. dakikada Oğuz Yılmaz kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve Denizlispor'u deplasman da 0-1 öne geçirdi. Golün sevinci ise kısa sürdü. İki dakika sonra 66. dakikada Ivan Saponcıc topu ağlara gönderdi ve beraberlik golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Denizlispor karşılaşmanın 78. Dakikasında Bekir Turaç Böke ile golü buldu ve deplasman da 1-2 öne geçti. Baskısını arttıran Denizlispor bir dakika sonra 79. Mustafa Çeçenoğlu ile golü buldu ve skoru 1-3'e taşıdı. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skor ile son buldu. Maçın hakemi oynanmamış 7 dakika olduğunu belirtti. Ataklarına devam eden Denizlispor 90+3'de Özer Özdemir'in golü geldi ve skor 1-4 oldu. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca karşılaşma 1-4 sona erdi ve 3 puanın sahibi Denizlispor oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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