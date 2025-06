99. Gazi Koşusu'nu Cutha Kazandı

Bu yıl 99'su düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu Cutha, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 99. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Heyecan dolu yarışta 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.30.28'lik derecesiyle Cutha kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Çelik, 8. şampiyonluğunu yaşadı. Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı "Handsome King" ikinci, Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 16 numaralı "Special Man" üçüncü oldu. Kazanan atın sahibi Hulusi Çil, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 30 milyon TL kazanacak.

Ahmet Çelik'in 8. zaferi

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, 3 yıl sonra yeniden kazandı. 38 yaşındaki jokey daha önce 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazanarak rekor kırmıştı.

Yarışlara büyük ilgi

Koşuları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Orgeneral Metin Tokel, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, davetliler, at sahipleri ve 56 bin yarışsever izledi. - İSTANBUL