99 depreminde enkaz altında kalmış! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun herkesi ağlatan hayat hikayesi

Galatasaray'da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Portekiz karşısında da en büyük silahlarından biri olacak. Dev maç öncesi genç yıldız için bir makale yayınlayan Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe çarpıcı bir gerçeği gözler önüne koydu.

DEDESİ TARAFINDAN KURTARILDI

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe, yıldız oyuncu hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı. Haberde, "İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı Şaban Aktürkoğlu molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı. Bu gelişme tüm Aktürkoğlu ailesini sevince boğdu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi." ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL'U KENDİNE AŞIK ETTİ"

Gazete, Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden ise "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı." şeklinde bahsetti.

FRANCK RIBERY'E BENZETİLDİ

Kerem'in, 3. lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer edildiğine dikkat çeken gazete, "23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor'da forma giyiyordu. Tıpkı Galatasaray'a Fransa 3. ligden transfer olup bütün dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi." ifadelerini kullandı.

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