96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Emrah Karamazı: Her şey şu anda hala daha rüya gibi

Özcan Yıldırım : 20 yıllık kariyerimde hemen hemen her gün bunu bekliyorduk

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - 96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle kazandı. Yarışı kazanan Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı, kendisini hala daha rüyada hissettiğini belirtirken; kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım ise kariyerinde hep bu anı hayal ettiğini vurguladı.

Koronavirüs pandemisinden dolayı iki yıldır seyircisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nda bu yıl seyirciler tribünlerdeki yerini aldı. Yoğun bir katılımın olduğu bu önemli yarışta, tribünlerde de renkli görüntüler oluştu. İl dışından gelen yarışseverlerin de olduğu koşuda tribünler tıklım tıklım doldu. Tribünlerde bir gelenek olarak nostaljik şapkalarıyla yarışı takip eden kadınlar da şıklıklarıyla yarıştılar.