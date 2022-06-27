96. Gazi Koşusu'nda yürek parçalayan olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan "Dollar Man" uyutuldu - Haberler

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96. Gazi Koşusu'nda yürek parçalayan olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan "Dollar Man" uyutuldu

Haberler.com - Spor
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Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli atın kazandığı 96. Gazi Koşusu'nda sakatlanarak yarışa devam edemeyen Dollar Man'den kötü haber geldi. Kontrolleri sonrası arka ayak bileğinde kırık tespit edilen 3 yaşındaki İngiliz safkanın uyutulmasına karar verildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 96. Gazi Koşusu'nda 10 numaralı Dollar Man, 1600 geçilirken sakatlanmıştı. Yarışı bırakmak zorunda kalan Dollar Man'in arka ayağında kırık tespitildiği ve bu sebeple uyutulduğu belirtildi.

AYAK BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Yaklaşık 40 bin kişinin takip ettiği müthiş yarışın başına kafa at olarak çıkan 10 numaralı Dollar Man, 1600 geçilirken sakatlandı. Yarışı bırakmak zorunda kalan Dollar Man'in jokeyi Kadir Tokaçoğlu sakatlanan atının üstünden inerek koşuya devam etmedi. Herkesin buruk bir şekilde izlediği o anların ardından yarışın tamamlanmasıyla Dollar Man'in kontrolleri yapıldı ve arka ayak bileğinde kırık olduğu anlaşıldı.

96. Gazi Koşusu'nda yürek parçalayan olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan 'Dollar Man' uyutuldu

3 YAŞINDAKİ İNGİLİZ SAFKAN UYUTULDU

Genç sahibi Ender Mehmet Karaman'ın ilk atı olan 3 yaşındaki İngiliz safkanın uyutulmasına karar verildi. İlk kez Gazi Koşusu'na katılma heyecanı yaşayan Ender Karaman ilk atına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

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Yorumlar (1)

Ülkü Bozkurt:

keşke bana verselerdi ömür boyu bakardım.. sakatlandı para getirmicek ya hemen öldürün Allah korkusu vicdan olmasın içinizde

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