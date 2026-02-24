Haberler

90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı

90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı Haber Videosunu İzle
90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+5'te öne geçmesine rağmen 90+11'de gol yiyerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu beraberlikle Fenerbahçe, bu sezonki beraberlik sayısını 8'e çıkardı ve 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe, toplamda 16 puanı sahada bırakmış oldu.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, bu sezon 8 beraberlik alarak 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçiriyor.
  • Fenerbahçe, 8 beraberlikle toplam 16 puanı sahada bıraktı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

90+11'DE GELEN ŞOK

Sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada Fenerbahçe, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

EN FAZLA BERABERLİK 2018-19'DAN BU YANA

Kasımpaşa beraberliğiyle bu sezonki eşitlik sayısını 8'e çıkaran Fenerbahçe, 10 beraberlik aldığı 2018-19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu geçiriyor. Mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, 8 beraberlikle toplam 16 puanı sahada bıraktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı