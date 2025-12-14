Haberler

Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği turnuvaya 7 ülke ve 1280 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu mücadele etti.

Süper minikler ve minikler kategorilerinde başlayan turnuvanın son gününde yıldızlar, ümitler ve veteranlar müsabakaları yapıldı.

Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor
