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8 yaşındaki güreşçi antrenmanda uyuyakaldı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursuna katılan 8 yaşındaki Salih Taşkıran, antrenmanda uyuyakaldı. Antrenörler, minik sporcunun dinlenmesi için antrenmana ara verdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından GSB Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursuna katılan 8 yaşındaki Salih Taşkıran, antrenmana verilen mola sırasında minderde tatlı bir uykuya daldı. Minik sporcunun dinlenmesi için antrenörler, antrenmana ara verdi.

GSB Spor Okulları kapsamında, Ağrı genelinde 21 farklı branşta açılan kurslara yaklaşık 2 bin öğrenci katılım sağladı. Eleşkirt ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ferdi Branşlar Spor Salonu'nda devam eden güreş kursunda, öğrenciler hem spor yapmanın hem de eğlenmenin keyfini çıkarıyor.

Antrenman sırasında verilen molada, küçük Salih Taşkıran minderde uyuyakaldı. Onun bu tatlı uykusunu bozmamak adına antrenörler antrenmana ara verdi. Minik güreşçinin huzur içinde dinlendiği anlar, salondaki herkesi duygulandırdı. Salih, uykusundan uyandıktan sonra antrenmanlar kaldığı yerden devam etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, il genelinde GSB Spor Okulları kapsamında açılan kursların devam ettiğini ve gençlerin bu kurslar sayesinde spor yaparak verimli vakit geçirdiğini belirtti. Çelebi, "Çocuklarımızın gelişimi ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Minik sporcumuz Salih'in dinlenmesi için gösterilen bu hassasiyet, sporun sadece fiziksel değil, duygusal gelişim için de önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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