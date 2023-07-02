8 ismi birden gönderiyor! İsmail Kartal Fenerbahçe'yi baştan inşa edecek
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Fenerbahçe'de 3'üncü dönemine başlayan İsmail Kartal, takımdan gönderilmesini istediği futbolcuların listesini Ali Koç ve yönetime sundu.
Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç yönetimi, hocasının raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin başına gelir gelmez çalışmalara başlayan İsmail Kartal, ilk raporunu Ali Koç yönetimine sundu. Transferini istediği futbolcuları ve mevkileri sıralayan Kartal, gönderilmesini istediği isimleri de listeledi.
8 İSİM BİRDEN GÖNDERİLECEK
Sarı-lacivertlilerle 3'üncü dönemine başlayan ve kendisinden mutlak başarı beklenen İsmail Kartal'ın, takımda düşünmediği isimler arasında, Gustavo Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Diego Rossi, Serdar Dursun, Osayi Samuel Joshua King ve Nazım Sangare yer alıyor.
İşte İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği o isimler;
- Gustavo Henrique
- Willian Arao
- Joao Pedro
- Diego Rossi
- Serdar Dursun
- Osayi Samuel
- Joshua King
- Nazım Sangare