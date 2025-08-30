8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 7-1 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lorient ile Lille karşı karşıya geldi. Stade du Moustoir'da oynanan maçı konuk ekip Lille, 7-1'lik skorla kazandı.
LILLE GOL OLDU YAĞDI
Lille'e galibiyeti getiren goller, Perraud, Igamane(2), Pardo Fernandez(2), Haraldsson ve Sahraoui kaydetti. Lorient'in tek golü Aiyegun Tosin'den geldi.
BERKE ÖZER ASİST YAPTI
Geçtiğimiz haftalarda Lille'e transfer olan milli kaleci Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Yıldız kaleci, son golde Sahraoui'ye asisti yapan isim oldu.
PUANINI 7 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Lille, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Lorient ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Lille, kendi evinde Toulouse'u konuk edecek. Lorient ise Marsilya deplasmanına çıkacak.