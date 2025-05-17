8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland

8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland
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FA Cup'ta final maçında Crystal Palace'a 1-0 kaybeden Manchester City'de Erling Haaland'ın final şanssızlığı sürüyor. Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 8 final maçında da gol katkısı yapamadı.

FA Cup finalinde Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Crystal Palace tek golle kazanarak tarihindeki ilk kupayı müzesine götürdü.

HAALAND YİNE GOL ATAMADI

Manchester City'de yıldız golcü Erling Haaland'ın final maçlarındaki şanssızlığı devam etti. City kariyerinde daha önce oynadığı 7 final maçında da gol atamayan Norveçli oyuncu, bu final maçında da gol atamayarak final maçlarındaki gol orucunu 8 maça çıkardı.Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan ve uzun süre sahanın ortasında kalan Haaland'ı teknik ekip toparlayarak soyunma odasına götürdü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasını 42 maçta giyen 24 yaşındaki Haaland, bu maçlarda gol 30 atarken, 4 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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