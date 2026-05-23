8. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün başladı

8. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin üçüncü günü başladı.

Hafta sonu olması sebebiyle özellikle gençler, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşurken çocuklar, oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.