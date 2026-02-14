Haberler

8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Erzurumspor, Adana Demirspor'u 7-0 yenerek 8'de 8 yaptı ve liderliğe oturdu.

  • Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.
  • Erzurumspor FK, ligde son 8 maçında 8 galibiyet alarak 51 puanla liderliğe yükseldi.
  • Erzurumspor'un gollerini Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak, Eren Tozlu, Cheikne Sylla, Martin Rodriguez ve İlkan Sever attı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeledeyi Erzurumspor, 7-0'lık skorla kazandı.

ERZURUMSPOR GOL OLDU YAĞDI

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80. ve 90. dakikada Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.

8'DE 8 YAPIP LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 maçta sekizinci galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise -40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbjgm2qm9tp:

haydi dadaşım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu