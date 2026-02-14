8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor
Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Erzurumspor, Adana Demirspor'u 7-0 yenerek 8'de 8 yaptı ve liderliğe oturdu.
- Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.
- Erzurumspor FK, ligde son 8 maçında 8 galibiyet alarak 51 puanla liderliğe yükseldi.
- Erzurumspor'un gollerini Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak, Eren Tozlu, Cheikne Sylla, Martin Rodriguez ve İlkan Sever attı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeledeyi Erzurumspor, 7-0'lık skorla kazandı.
ERZURUMSPOR GOL OLDU YAĞDI
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80. ve 90. dakikada Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.
8'DE 8 YAPIP LİDERLİĞE OTURDU
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 maçta sekizinci galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise -40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.