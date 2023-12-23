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8+3 kuralı tarihe karışacak! Süper Lig'de yabancı sınırı değişiyor

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TFF ve Kulüpler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda yabancı sınırının da olduğu öğrenildi. Kulüpler, yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını ve ilk 11'de serbest bir hak olmasını talep etti. Bu isteğe sıcak bakan Bakan Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonunda verecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını istiyor.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Kulüplerin bu isteğine sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Tüm hakemlerin sözleşmesini İPTAL edin aşağıdan yeni hakemler ile sözleşme yapın.

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