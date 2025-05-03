76 Yaşındaki Muhsine Nine, Elazığspor'un Maçında Takımına Destek Verdi

76 Yaşındaki Muhsine Nine, Elazığspor'un Maçında Takımına Destek Verdi
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Elazığspor, Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynadığı maçta 76 yaşındaki Muhsine Akarsu, tribünde yer alarak takımına destek verdi. Maçın 83. dakikasında gelen golle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Elazığspor'un evinde oynadığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçında 76 yaşındaki Muhsine Akarsu da tribünde yer aldı ve takımını destekledi.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 34. haftasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaştı. Karşılaşmayı tamamen dolu tribünler önünde oynayan Elazığspor'un tribünlerinde 76 yaşındaki Muhsine Akarsu'da yer aldı. Oğlu Osman Akarsu'dan maça gitmek istediğini söyleyerek bilet almasını isteyen Muhsine nine, oğluyla birlikte maça giderek tribündeki yerini aldı. Elazığspor'un 83. dakikada attığı gole de bir hayli sevinen Muhsine nine takımının maçı 1-0 kazanmasıyla evine mutlu bir şekilde döndü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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