7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu Konferansı İzmir'de Düzenlenecek

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu Konferansı İzmir'de Düzenlenecek
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İzmir Barosu tarafından 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konferansta, 7405 Sayılı Kanun'un gelişimi ve spor hukuku konuları ele alınacak. Konferansa ünlü spor hukukçuları katılacak.

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu'nun gelişimi İzmir'de düzenlenecek konferansta ele alınacak.

İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 30 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu'nda düzenlenecek 7405 Sayılı Kanun'un Gelişimi ve Hukuk Kurulları Konferansı'nın oturum başkanlığını Spor Hukukçusu Avukat Tufan Konuk yapacak. Konferansa CAS Hakemi ve Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, TFF İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Orhan, Türkiye Espor Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Gürkan Özocak ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten farklı oturumlarda konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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