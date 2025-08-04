73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya

73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
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1952 yılında kurulan Kocaeli'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Maşukiyespor, 28 Haziran'da yapılan olağan genel kurulda yönetime talipli çıkmayınca kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatına göre, kulübün ikinci oturumu en geç 28 Ağustos tarihine kadar yapması ve yönetimini oluşturması gerekiyor.

1952 yılında kurulan, Kocaeli'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Maşukiyespor, 28 Haziran tarihinde yapılan olağan genel kurul ilk oturumunda yönetime talipli çıkmayınca kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KÖKLÜ KULÜP KAPANABİLİR

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak'ın yazısına göre; Genlik ve Spor Bakanlığı spor kulüpleri talimatına göre ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında 60 günden fazla süre olamıyor. Bu nedenle sarı kırmızılı kulübün en geç 28 Ağustos tarihine kadar ikinci oturumu yapması ve yönetimini oluşturması gerekiyor. Bunlar yapılmazsa kayyum, en son kapanma süreci işleyecek.

Mevcut başkan Uğur Güney yeniden aday olmadığı, daha önceki başkan Talha Topçu da yeterince destek alamadığı gerekçesiyle liste çalışması yapmadığı belirtildi.

Geçmişte birçok dönem kapanma noktasına gelen ancak bir şekilde sahip çıkılan tarihi kulüpte bu kez durumun bir hayli ciddi olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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