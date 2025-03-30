70 yıl sonra gelen kupa sevinci! Kutlamalara yüzbinlerce taraftar katıldı
İngiltere Lig Kupası'nı kazanarak 70 yıllık kupa özlemini dindiren Newcastle United, büyük bir kutlama düzenledi. Wembley Stadyumu'nda Liverpool'u 2-1 yenerek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Newcastle, 70 yıl önce 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası'ndan bu yana ilk defa bir kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluk kutlamalarına 300.000 taraftar katıldı.
Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış ve70 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı. İngiliz ekibi son olarak 70 yıl önce 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.
YÜZBİNLERCE TARAFTAR KATILDI
Newcastle United taraftarıyla birlikte görkemli bir şampiyonluk geçidi düzenledi.Siyah beyazlıların, Lig Kupası şampiyonluk kutlamalarına 300.000 taraftar katıldı. Taraftarlar futbolcularla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.