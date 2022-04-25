7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor - Haberler

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7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü. Deneyimli teknik direktörle yapılan görüşmeler olumlu geçti. İmzalar atılırsa Portekizli hoca ve ekibinin maliyeti 7 milyon euroyu bulacak.

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la yola devam edilme ihtimali şu an için zayıf gözüküyor. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü. İlk temasın olumlu geçtiği belirtiliyor.

7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

7 MİLYON EURO

67 yaşındaki teknik direktörün maaşı 5 milyon euro seviyelerinde. Ekibine dağıtılacak ücret ise 2 milyon euro. İmzaların atılması halinde Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti 7 milyon euroyu bulacak.

HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Deneyimli teknik direktör 3 kez Portekiz şampiyonluğu, 6 kez Portekiz Lig Kupası, 1 kez Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 2 kez Portekiz Süper Kupası ve 1 kez Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşadı. Sporting, Benfica, Braga, Flamengo gibi önemli takımlarda görev yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Panther Panthera:

Yas 67-68, Kosamayan, takimla calisamayan, ayak uyduramayan dededen bir cacik olmaz. Kaybedilmis 7 Milyon euroya olur olan. Aha da yaziyorum.

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umurka 06:

Hayret bir şey!! Pişmiş aşa su katıyor. Dünyanın parası gidecek şimdi.Sonuç yine hüsran olacak. Ya başkan olmuyor ya.

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