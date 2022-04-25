7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la yola devam edilme ihtimali şu an için zayıf gözüküyor. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü. İlk temasın olumlu geçtiği belirtiliyor.

7 MİLYON EURO

67 yaşındaki teknik direktörün maaşı 5 milyon euro seviyelerinde. Ekibine dağıtılacak ücret ise 2 milyon euro. İmzaların atılması halinde Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti 7 milyon euroyu bulacak.

HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Deneyimli teknik direktör 3 kez Portekiz şampiyonluğu, 6 kez Portekiz Lig Kupası, 1 kez Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 2 kez Portekiz Süper Kupası ve 1 kez Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşadı. Sporting, Benfica, Braga, Flamengo gibi önemli takımlarda görev yaptı.