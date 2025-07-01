7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Al-Hilal, Manchester City'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı Al-Hilal, uzatmalarda gelen gollerle kazandı.
İngiltere ekibi Manchester City ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geldi.
MÜCADELE NEFES KESTİ
Suudi Arabistan temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda gelen goller sonrası 4-3 kazandı. Al-Hilal'in gollerini 46. dakikada Leonardo, 52. dakikada Cancelo, 94. dakikada Koulibaly ve 113. dakika da tekrardan Leonardo attı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP FLUMINENSE
Manchester City'nin gollerini ise 10. dakikada Bernardo Silva, 55. dakikada Erling Haaland ve 104. dakikada Phil Foden kaydetti. Karşılaşmanın galibi Al-Hilal, çeyrek final maçında Fluminense karşısında olacak.