7 gollü düello! Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda iki İstanbul temsilcisinden TFF 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 5-2'lik skorla kazandı.

7 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 38 ve 90. dakikada Andre Gray, 12. dakikada Serginho ve 22. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Esenler Erokspor'un golleri 28 ve 51. dakikada Altar Han Hidayetoğlu ile geldi.

ADINI GRUPLARA YAZDIRDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı. Esenler Erokspor ise kupaya veda etti.