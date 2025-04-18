ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel sporların geleceği üzerine odaklanacak olan 7. Etnospor Forumu, 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilecek. Forum, DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve geleneksel sporların stratejileri tartışılacak.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla yarın Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlayacak.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin bir araya geleceği Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak.

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.