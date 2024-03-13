68 Yaşındaki Master Milli Atlet Muammer Mırsal Avrupa Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor

Edirne'de 52 yıldır ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 68 yaşındaki master milli atlet Muammer Mırsal, Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Muammer Mırsal, 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken katıldığı yarışmada ikinci olarak başladığı serüvenine, bugün Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi hedefleyerek devam ediyor.

Mırsal, öğrencilik yıllarında atletizmle tanıştıktan sonra koşu takımına seçilerek motivasyonunu artırdı.

Askerlik mesleğini sürdürürken bir yandan da atletizm yarışmalarına katılarak birçok kez kürsüye çıkan Mırsal, 1988 yılında tatbikat esnasında geçirdiği kaza sonucu elinden yaralanarak gazi oldu ve emekliye ayrıldı.

Emeklilikle birlikte spor aşkından vazgeçmeyen Mırsal, koşuya devam ederek birçok yarışmada başarı elde etti. 800 ve 1500 metredeki performansıyla dikkati çeken milli atlet, Bursa'da 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Muammer Mırsal, Polonya'da 17-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 14. Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Sağlıklı olmak için mutlaka her yaşta spor yapılmalı"

Mırsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla ve atletizmle iç içe bir hayat sürdüğünü söyledi.

Genç yaşlarda başladığı atletizmin kendisine yaşam enerjisi sağladığını belirten Mırsal, "52 yıldır koşuyorum. Öğrencilik hayatında başladım, hala devam ediyorum." dedi.

Mırsal, yurt dışındaki yarışmalarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Masterler kategorisinde yaklaşık 13 yıldır yarıştığını ifade eden Muammer Mırsal, şunları kaydetti:

"Kendi yaş grubumda Türkiye'de çok sayıda birinciliğim var. Balkan şampiyonlarında da her zaman kürsüde yer alıyorum. Türkiye'de derece almak güzel ama biz Kapıkule Sınır Kapısı ötesindeki dereceyi önemsiyoruz. Oralarda kürsüye çıkarsanız Türkiye'yi başarıyla temsil ediyorsunuz. Ölçü olarak yurt dışını baz alıyorum. Polonya'daki şampiyonada 800 ve 1500 metre kategorisinde yarışacağım. Hedefim önce finale kalmak sonra kürsüye çıkmak. Haftanın her günü antrenman yapıyorum."

Mırsal, spor sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdüğünü de belirtti.

Hiçbir rahatsızlığının bulunmadığı anlatan Mırsal, "Spor sayesinde ilk olarak bedensel ve zihinsel olarak dinç oluyorsunuz. Moral motivasyonunuz iyi oluyor. Hiçbir sağlık şikayetim yok. Sağlıklı olmak için mutlaka her yaşta spor yapılmalı. Sağlığım el verdiği oranda ömür boyunca spor yapmak istiyorum." diye konuştu.