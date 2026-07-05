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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı oldu.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun başpehlivanlık final müsabakasında, önceki turlarda Mustafa Batu, Yıldıray Pala, Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenen Feyzullah Aktürk ile İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Seçkin Duman'ı eleyen Erkan Taş karşı karşıya geldi.

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası er meydanlarının "sert kayası" olarak bilinen bu yıl Yuntdağı, Sekapark, Kestel, Vezirköprü, Çardak, Kula, Manavgat, Çağlak, Karadilli güreşlerinde başpehlivan olan Manisa Akhisarlı 27 yaşındaki Feyzullah Aktürk ile "demir leblebi" olarak anılan bu sezon Dikmen, Ödemiş, Osmancık, Edremit, Çalı güreşleri başpehlivanı 26 yaşındaki Sinoplu Erkan Taş peşreve çıktı.

Tribünler, başpehlivanları alkışlarıyla selamladı.

Kocaeli bölgesi meydan hakemlerinden Olgay İnce yönetiminde Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş'ın güreşi başladı.

Güreş karşılıklı hücumlarla hareketli başladı. Sert elenseler zaman zaman agresif bir müsabaka izlenmesine neden oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasına kadar Erkan Taş'ın daha baskın güreşi izlendi. Bu sürede rakibinden gelen iki kritik hamleyi bertaraf etse de kule hakemliği Feyzullah'a aktif güreşmesi için ihtar verdi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Erkan Taş'ın kontrasıyla güreş yerde devam etti. Erkan Taş'ın paça - kazık denemelerine karşılık Feyzullah müsabayı savunmayla sürdürdü. Hakem Olgay İnce güreşin uzun süredir yerde olduğunu gerekçe göstererek pehlivanları ayakta güreşmeye davet etti. Erkan Taş'ın daha aktif olduğu Feyzullah'ın ise savunmaya yönelik bir strateji güttüğü 30 dakikalık normal sürede herhangi bir sonuç elde edilmedi. Güreş puan alanın kazanacağı bölüme bırakıldı.

Puanlama güreşine ihtar baskısı ile başlayan Feyzullah Aktürk daha aktif bir güreş sergiledi. Müsabakanın 35, 41. ve 45 dakikalarında Feyzullah Aktürk'ün kontra dalmaları tribünleri heyecanlandırsa da bu ataklardan sonuç çıkmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Feyzullah Aktürk'ün tek dalarak düşürmeye çalıştığı Erkan Taş bu hamleden kurtularak rakibinden puan alıp güreşi kazandı.

Bu sonuçla Erkan Taş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Kaynak: AA / Salih Baran
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