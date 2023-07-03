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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 3 Ton Zeytinyağı Getirildi

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 3 Ton Zeytinyağı Getirildi

Spor Haberleri

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağı Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi. Edirne'de 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyon için son hazırlıklar yapılıyor. Kırkpınar'da kullanılması için Trakya Birlik tarafından Sarayiçi'ne getirilen 3 ton zeytinyağı Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı. Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, AA muhabirine pehlivanların yağlanmasında zeytinyağı kullanıldığını ifade etti. Kırkpınar'da zeytinyağı kullanılmasının önemli bir gelenek olduğunu belirten Kıyı, 'Bu yıl Kırkpınar'da 3 ton zeytinyağı kullanılacak. Piyasa güreşlerinde normal sıvı yağ kullanılabiliyor ama Kırkpınar'da kesinlikle orijinal zeytinyağı kullanılıyor.' dedi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağı Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Edirne'de 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyon için son hazırlıklar yapılıyor.

Kırkpınar'da kullanılması için Trakya Birlik tarafından Sarayiçi'ne getirilen 3 ton zeytinyağı Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, AA muhabirine pehlivanların yağlanmasında zeytinyağı kullanıldığını ifade etti.

Kırkpınar'da zeytinyağı kullanılmasının önemli bir gelenek olduğunu belirten Kıyı, "Bu yıl Kırkpınar'da 3 ton zeytinyağı kullanılacak. Piyasa güreşlerinde normal sıvı yağ kullanılabiliyor ama Kırkpınar'da kesinlikle orijinal zeytinyağı kullanılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor

Edirne Belediyesi Trakya Bölgesi Edirne Spor Haberler

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