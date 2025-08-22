65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, kortej eşliğinde başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Kurtdereli Güreşleri Ağası Kemal Aydın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Davul ve zurna eşliğindeki yürüyüşün ardından Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeline çelenk bırakıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından 1730 güreşçinin kol bağlayacağını belirterek, "Bu sene geçen seneden çok daha üstüne katarak arenamızı, alanımızı çok daha güzelleştirdik. Tribünü hayata geçireceğiz diye söz vermiştik, Allah'a şükürler olsun yerine getirdik. Şimdi tekrar diyoruz. Seneye de inşallah yeni alanlarla hep beraber hem güreşseverlere hem de Türk milletinin gücünü, dirayetini gösteren, Kuva-i Milliye'nin sembollerinden olan, birliğin, beraberliğin sembolü olan yağlı güreşlerimize değer katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da tüm sporculara başarı diledi.

Öte yandan Kurtdere Er Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayan 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri kapsamında minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boy kategorilerinde güreşler yapıldı. Güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Antrenörler ve hakemlerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 profesyonel sporcunun yer aldığı organizasyonda, 24 Ağustos Pazar günü 74 başpehlivan altın kemer için er meydanına çıkacak.