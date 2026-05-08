64. TBMM Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
At yarışlarının heyecanı, 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu ile Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yaşanacak. Koşu, saat 16.30'da başlayacak ve Arap atları 1600 metre mesafede yarışacak.
At yarışlarında 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenecek yarış, saat 16.30'da start alacak.
İlkbahar-yaz yarış sezonunun ilk G1 mücadelesi olan, 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atlarının katılacağı koşu, 1600 metre mesafede çim pistte yapılacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel